En grande souffrance en défense depuis deux saisons, le PSG serait en passe de recruter Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich. Un excellent choix selon Christophe Dugarry.

Avant même l’ouverture du mercato, le PSG avait déjà avancé sur les cibles qui renforceront l’effectif pour la saison 2023-2024. En défense, Milan Skriniar arrivera libre de tout contrat, mais il ne sera pas le seul à renforcer l’arrière-garde. En effet, le défenseur du Bayern Munich, Lucas Hernandez, serait proche de rejoindre le PSG contre une somme de 48-50M€ bonus compris. Un choix parfait selon Christophe Dugarry, notamment grâce à l’état d’esprit irréprochable de l’international français, comme il l’a déclaré dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

« Lucas Hernandez est le joueur parfait pour le Paris Saint-Germain »

« Je trouve que c’est le choix idéal pour le PSG. On me parle aujourd’hui d’argent concernant le Paris Saint-Germain, mais 50 millions c’est considéré comme 500 balles pour le PSG. Je trouve que c’est un joueur à la mentalité irréprochable, c’est aujourd’hui le critère absolu pour les joueurs qui doivent être recrutés au PSG. Alors c’est vrai, il a très peu joué cette saison (11 matches). Les deux années d’avant, il avait joué une trentaine de matches. Il a connu une saison difficile mais il ne faut pas l’enterrer. Il est irréprochable au niveau de son état d’esprit, il va apporter cette grinta, cette hargne, cette gnac. Il va tout faire pour rapidement retrouver son niveau (…) C’est un garçon qui a une attitude irréprochable, c’est ce qu’il faut au Paris Saint-Germain. Tu prends toujours des risques avec un joueur qui a été blessé tout au long d’une saison. C’est un joueur qui peut jouer à gauche et dans l’axe. Il est le joueur parfait pour le Paris Saint-Germain. »