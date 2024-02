Luis Enrique est arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain avec la lourde tâche de tout reconstruire. Un effectif neuf et de nouvelles ambitions. À la mi-saison, il y a deux écoles. Ceux qui sont admiratifs du coach espagnol et ceux qui critiquent sa manière d’être et de faire. Christophe Dugarry fait partie de la deuxième. Il a exprimé sur mécontentement à propos de Luis Enrique sur Rothen s’enflamme.

« Il fait n’importe quoi »

« Luis Enrique se comporte comme il veut. S’il veut se faire passer pour un idiot, il a le droit. Il a le talent et le don d’arriver à se faire passer pour un génie alors qu’il fait à peu près n’importe quoi. Quand je vois les deux dernières compositions d’équipe, contre Brest et Strasbourg, il y a deux joueurs qui ont gardé les même postes. À part Donnarumma et Mbappé, tous les autres sont, soit des joueurs différents, soit les mêmes joueurs mais qui ont joué à un poste différent.

J’entends des ‘Luis Enrique est un génie’. Quand Mukiele est sur le banc, il met Soler à droite. Quand il met Marquinhos sur le banc il met Beraldo ailleurs qu’au centre. Asensio il le met un coup à droite après au milieu de terrain. Ruiz, un coup en sentinelle, un coup en relayeur. Ça change tout le temps. J’espère que l’équipe va progresser. C’est en tout cas ce qu’il avait promis pour cette période. Quand les journalistes demandent sa réflexion sur ses compositions d’équipe, il ne répond pas. Il arrive à nous faire croire que c’est un grand entraîneur, qu’il est magique. À force d’inventer, il fait n’importe quoi. Il peut pas faire jouer les joueurs à leur poste ? »

Fait-on un faux procès à Luis Enrique ?



