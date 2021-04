Se réinviter dans le dernier carré européen, en sortant le Bayern, ogre continental et tenant du titre, telle est l’ambition du PSG. Reste à convertir l’idée en réalité. Reste à écrire l’histoire. Le journaliste Vincent Duluc a hâte de savoir si le club de la capitale peut le faire.

“Chacun aimerait savoir si ce PSG-là peut réellement éliminer le Bayern, champion en titre et force principale du football continental. C’est à la fois une attente, et un doute, parce que le PSG a toujours eu des difficultés à livrer des matches retour à la hauteur de ses matches aller, et parce que le Bayern a survolé la première manche dans tous les autres aspects que celui de l’efficacité”, commente le journaliste dans l’édito de L’Equipe. “En ses années qatariennes, le PSG n’a jamais accompli un exploit aussi haut perché que celui qu’il espère, ce soir. Après le FC Barcelone, avoir la peau du tenant du titre ne serait pas seulement une autre ligne sur une carte de visite, ce serait une œuvre. Le pressentiment que le PSG a fini par s’habituer à l’altitude, qu’il s’est déshabillé de ses fébrilités et de la malédiction, demeure fragile, quand on se souvient des quelques minutes où il a vacillé, au retour contre Barcelone. Au fond, dans ce Parc des Princes vide mais peuplé de souvenirs et de l’âme de ceux qui l’ont rendu vivant, cette fragilité même dit la nature de l’exploit que serait une qualification, face à l’équipe qui fait trembler le monde.”