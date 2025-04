Dunkerque / PSG – Les compositions probable selon la presse

Ce mardi soir (21h10, France 2, beIN Sports 1), le PSG affronte Dunkerque en demi-finale de la Coupe de France. Luis Enrique devrait plusieurs cadres laissés au repos ce week-end.

Tenant du titre, le PSG se déplace à Lille pour défier Dunkerque en demi-finale de Coupe de France et tenter de se qualifier pour une nouvelle finale dans la doyenne des compétitions en France. Pour cette rencontre contre le cinquième de Ligue 2, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Arnau Tenas et Lee Kang-in manqueront à l’appel. Après avoir effectué un turnover contre Saint-Etienne (1-6) ce week-end, le coach du PSG devrait aligner de nombreux cadres sur la pelouse du stade Pierre Mauroy.

A voir aussi : PSG : Le club prête son centre d’entraînement à l’équipe de Squeezie pour la Kings League France

Donnarumma dans les buts ?

Selon Le Parisien, L’Equipe et RMC Sport, Gianluigi Donnarumma devrait jouer son premier match en Coupe de France cette saison. Le gardien du PSG devrait être défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et Nuno Mendes. Pour RMC Sport, c’est Willian Pacho qui devrait accompagner le capitaine parisien en charnière centrale. Au milieu de terrain, les trois médias s’accordent sur deux des trois joueurs, Vitinha et Joao Neves. Pour le quotidien francilien et RMC Sport, c’est Senny Mayulu qui devrait accompagner les deux internationaux portugais. Pour le quotidien sportif, Fabian Ruiz devrait être le troisième milieu de terrain. Pour l’attaque, les trois médias ne s’accordent pas non plus. Pour RMC Sport, Désiré Doué devrait accompagner Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Pour L’Equipe, Khvicha Kvaratskhelia accompagnera Dembélé et Barcola. De son côté, Le Parisien estime que Gonçalo Ramos occupera la pointe de l’attaque, entouré d’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Le XI du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Le XI du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Mendes – Neves, Vitinha, Mayulu – Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Mendes – Neves, Vitinha, Mayulu – Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia Le XI du PSG selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Mayulu – Doué, Dembélé, Barcola

selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Mayulu – Doué, Dembélé, Barcola Le XI probable de Dunkerque : Jaouen – Georgen, Sangante (c), Sasso, Abner – Queiros – Al Sadd, Skyttä, Bardeli, Yassine – Courtet

compositions probables Dunkerque / PSG (L’Equipe)