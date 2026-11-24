Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit l’AS Roma en Ligue des champions. Joueur de la Roma, Paulo Dybala explique avoir du respect pour le PSG mais n’avoir pas peur de lui.

Le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Roma dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue. Face aux Romains, le club de la capitale voudra s’offrir une cinquième victoire en cinq matches pour se rapprocher d’une qualification dans les huit premiers de la phase de ligue. Considéré comme la meilleure équipe d’Europe, le PSG impressionne et fait peur à plusieurs adversaires. Ce n’est pas le cas de Paulo Dybala. Le milieu offensif de la Roma a expliqué avoir du respect pour les doubles champions d’Europe mais ne pas avoir peur de lui.

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« Le PSG ? Sans doute la meilleure équipe d’Europe actuellement »

« Le PSG ? Sans doute la meilleure équipe d’Europe actuellement, qui parvient à maintenir une régularité impressionnante, avec des joueurs incroyables dirigés par un très grand entraîneur, lance Paulo Dybala dans une interview accordée à France Football. Ils ont joueurs qui se trouvent sur le terrain les yeux fermés. La façon dont ils pressent, dont ils attaquent tous ensemble. Les attaquants et les joueurs de couloir prennent le ballon et provoquent immédiatement. Tu ne peux pas leur laisser le moindre espace, sinon ils te punissent instantanément. Il faut avoir du respect pour eux, c’est certain. Nous sommes pleinement conscients de leur force. Mais nous ne devons avoir peur de personne. Nous avons nos propres armes. J’ai une totale confiance en mes coéquipiers, en notre entraîneur et en notre préparation d’un tel rendez-vous. »





