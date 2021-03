E.Cissé : “Verratti c’est un peu un couteau suisse”

Plus électron libre que véritable numéro 10, Marco Verratti profite de l’approche de Mauricio Pochettino pour évoluer autrement sur l’aire de jeu avec le PSG. A savoir être un leader technique qui ne néglige pas l’équilibre global, le pressing, et qui se voue aux taches défensives aussi. Pour Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG (1997-2007) devenu conseil de joueurs, l’idée du technicien argentin est pertinente.

“C’est cohérent de le voir plus haut dans une équipe qui domine”, juge Cissé dans L’Equipe. “Quand il a signé, il a été vendu comme un numéro 10 mais après, avec Ancelotti et Blanc, il a dû jouer plus bas. Il a cette justesse de passe pour évoluer dans les trente derniers mètres. La qualité de Paredes pour casser des lignes par ses passes et trouver Verratti est intéressante. Et même s’il est peu habitué à avoir des défenseurs sur lui au pressing, il obtiendra au pire des coups francs bien placés. C’est un peu un couteau suisse.”