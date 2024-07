Les Féminines du PSG se montrent actives sur le marché des transferts. Ce mercredi, Jennifer Echegini a été officialisée. L’attaquante est reconnaissante de pouvoir jouer à Paris.

Les Féminines du PSG ont recruté quatre joueuses depuis le début du mercato. La gardienne Mary Earps, la défenseure Griedge Mbock et les attaquantes Romée Leuchter et Jennifer Echegini. Cette dernière a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2027, avec les Féminines du PSG en provenance de la Juventus Turin. Après l’officialisation de son arrivée, l’internationale nigériane s’est confiée à PSG TV. Extraits choisis…

Son sentiment après sa signature au PSG

« Je suis très enthousiaste et reconnaissante de faire partie d’un club aussi extraordinaire. J’ai senti une atmosphère et une communauté particulière, donc j’ai vraiment hâte de commencer. Qu’est-ce que ça signifie pour moi de signer au PSG ? C’est quelque chose que j’ai toujours voulu dans ma carrière. Je veux faire partie d’un club qui a une grande histoire. Je veux gagner des trophées et des matches. Je veux un grand défi, et être entourée de gens qui vont me pousser, à la fois sûr et en dehors du terrain, en tant que joueuse de football et en tant que personne. Je suis très enthousiaste. »

Le championnat de France

« Je pense que le championnat de France est l’un des meilleurs championnats au monde, avec de grandes équipes. Je suis très excitée d’être dans un nouveau pays, c’est mon cinquième en 23 ans. On peut dire que j’aime explorer de nouvelles choses et de nouveaux endroits, donc je suis très ouverte à l’idée d’apprendre de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes pour relever ce nouveau défi. »

L’image qu’elle a du PSG

« En regardant les matches j’ai eu l’impression, particulièrement en Ligue des Champions, que l’équipe parvenait souvent à revenir au score même quand c’était difficile. Je pense notamment au match sur le terrain du Bayern Munich. Donc j’ai l’impression que cette équipe fait preuve de beaucoup de résilience, et c’est quelque chose que j’admire beaucoup. Voir une équipe qui se bat pendant 90 minutes, c’est vraiment plaisant à regarder de l’extérieur. Alors pouvoir faire partie de cette équipe qui veut se battre et qui veut gagner, c’est excitant.«