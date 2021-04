Echouafni : “C’est loin d’être un mauvais résultat”

Dans un match disputé, les Féminines du PSG ont concédé le match nul face au FC Barcelone (1-1) en demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Le club espagnol possède un léger avantage avant la confrontation retour (dimanche 2 mai à 12h) grâce au but marqué à l’extérieur. Après la rencontre, l’entraîneur des Parisiennes, Olivier Echouafni, a exprimé son ressenti après ce match nul, dans des propos rapportés par leparisien.fr.

“Le sentiment est un peu mitigé. C’était un match de très haut niveau dans lequel on a eu des opportunités, le Barça également. On connaît la qualité de cette équipe. Mais 1-1, ça me semble équilibré. C’était dur physiquement, parfois. Il y avait de l’intensité, du rythme, les filles sont allées au bout d’elles-mêmes. C’est déjà mieux que la défaite contre Lyon en quart de finale aller (0-1). C’est loin d’être un mauvais résultat. On fera tout pour se qualifier là-bas”, a détaillé Olivier Echouafni après la rencontre. “Les améliorations à apporter ? L’efficacité, déjà. Car on a eu beaucoup d’occasions. Et il faudra être plus compact sur le plan défensif face à une équipe qui bouge beaucoup. Qu’on soit plus précis dans nos déplacements.” Pour le match retour face à Barcelone dimanche prochain (12h), l’entraîneur parisien espère retrouver Kadidiatou Diani (cheville) “car c’est un atout offensif important.”