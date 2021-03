Les Féminines du PSG auraient du jouer en cette fin d’après-midi (18h30) leur quart de finale retour de Ligue des Champions contre les Lyonnaises. Mais en raison de six cas de Covid-19 dans l’effectif de l’OL, le match a été reporté au dimanche 18 avril. Pour PSG TV, Olivier Echouafni a évoqué l’impact de ce nouveau report sur son groupe. “C’est le thème de la saison, l’adaptation. Premièrement, j’espère que les joueuses lyonnaises touchées par la Covid-19 vont bien, sans symptôme et qu’elles pourront vite retrouver les terrains. C’est un passage que l’on connait bien, il faut faire face à cette situation malgré tout. Aujourd’hui il faut se projeter sur notre match de championnat avant cette trêve internationale.”

Le coach parisien a également évoqué le programme de son équipe après le report de cette rencontre. “Nous venons d’enchainer deux matches, un de Ligue des Champions et l’autre en Championnat, avec un formidable état d’esprit. L’important était de retrouver le rythme de la compétition qui nous avait manqué depuis plusieurs semaines. À la suite de l’annonce du report du match, nous avons organisé les séances sur notre centre d’entraînement. Il faut continuer à avancer et se projeter le plus rapidement possible sur la prochaine échéance, qui est ce match face à Soyaux (dimanche, 13 heures).“

Olivier Echouafni a enfin évoqué la nouvelle date d’OL / PSG, le 18 avril, juste après la trêve internationale. “Nous récupérerons nos joueuses internationales seulement en fin de semaine, ce ne sera pas facile. 90, voire 95% de notre effectif partira durant cette trêve. Nous ne pouvons pas prévoir à l’avance leur état de fatigue à la suite de leur sélection, qui s’annonce très chargée pour chacune. Il faudra aussi être vigilant sur le protocole sanitaire et les tests PCR à leur retour, ce sera très important au vu de ce match. L’objectif aujourd’hui est de bien se préparer avant cette trêve.”