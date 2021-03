Echouafni : “Je reste persuadé qu’on est capable de faire un grand résultat à Lyon”

En quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG se sont inclinées – au Parc des Princes – face à l’Olympique Lyonnais (0-1). Les Parisiennes seront dans l’obligation de s’imposer face aux Lyonnaises mercredi prochain (18h30) lors de la confrontation retour. Via le site officiel du PSG, l’entraîneur parisien, Olivier Echouafni, a notamment regretté le manque d’efficacité de son équipe lors de la première période.

“Le résultat ne reflète pas la physionomie du match notamment avec cette très belle première période. On y a mis tout notre cœur. Les filles ont fait un match incroyable. On n’avait pas eu d’entraînements pendant un certain temps. Il était clair qu’à un moment donné ça allait être plus dur physiquement. Ça l’a été en deuxième mi-temps. Mais globalement, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Elles ont montré beaucoup de belles choses, de belles qualités. Nous sommes déçus mais nous n’en sommes qu’à la mi-temps. On a eu beaucoup de situations, c’est la première fois qu’on a autant d’occasions face à Lyon. Il nous a manqué ce fameux dernier geste”, a commenté Olivier Echouafni après le match. “Les Lyonnaises ont de l’expérience mais je reste persuadé qu’on est capable de faire un grand résultat à Lyon. Il ne faut surtout pas gamberger. Un grand défi nous attend en championnat et en Champions League.”