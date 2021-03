Echouafni : “Le groupe est très soudé et il faut s’appuyer sur ce facteur”

Après sa défaite face à l’OL (0-1) en quarts de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG devront maintenant se focaliser sur la D1 Arkema. Toujours leader (43 pts) avec un point d’avance sur l’équipe lyonnaise, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de Montpellier ce samedi (18h45). À la veille de ce match de la 17ème journée de D1 Arkema, l’entraîneur parisien – Olivier Echouafni – s’est présenté en conférence de presse pour évoquer l’état d’esprit de son groupe, dans des propos rapportés par le site officiel du PSG.

L’état d’esprit après la défaite face à l’OL en UWCL

Echouafni : “Ce genre d’épreuve fait partie des aléas du haut niveau. Tout s’est joué sur des détails, qui n’ont pas été en notre faveur. Il nous a manqué ce brin de réussite, mais nous sommes conscients de ce que l’équipe a pu produire avec une petite semaine d’entraînement seulement avant le match. Je souhaite souligner le très bon état d’esprit des filles, et c’est une motivation supplémentaire. Nous avons un match important qui arrive et nous allons pouvoir retrouver du rythme.”

Le match face à Montpellier

Echouafni : “Le championnat est notre feuilleton du quotidien, le match contre Montpellier sera difficile, surtout après une rencontre comme celle de mercredi. Mais nous avons un groupe qui nous permet d’avoir de la fraîcheur sur le terrain. Le groupe est très soudé, et il faut s’appuyer sur ce facteur. Nous savons aussi qu’il faut faire la part des choses, on se concentre sur le match de demain, c’est toujours difficile contre cette équipe de Montpellier, à nous d’être présentes dès le début du match et se mettre dans le bon sens de la marche.”

La longue blessure de Luana

Echouafni : “C’est une grosse perte pour l’équipe, mais nous sommes surtout très tristes pour elle. Elle avait montré de belles choses, et s’était bien intégrée, elle avait pris du volume, et beaucoup progressé. Ce genre de blessure vient souvent à cause de la fatigue, ou bien lorsque vous êtes au top, c’est ce qu’il s’est passé pour Luana. Quoi qu’il en soit, c’est toujours difficile à gérer pour un athlète de haut niveau.”