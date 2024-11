Eco : Le PSG, un club au service de son territoire

Le PSG poursuit son ascension sur le plan économique et a présenté des chiffres honorables aujourd’hui. En effet, le club de la capitale se place comme un acteur incontournable de l’économie de la région Ile-de-France.

En collaboration avec le Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES), le Paris Saint-Germain a aujourd’hui présenté un bilan économique issu d’une étude intitulé « Impact économique et utilité sociale du Paris Saint-Germain« . Cette dernière a pour but de mesurer l’impact du PSG sur l’économie francilienne. Ainsi, les premiers chiffres sortis sont ceux des 243M€ de valeur ajoutée, ainsi que les 371M€ de contribution sociale et fiscale sur la saison 2023/2024. La contribution du Paris Saint-Germain à la richesse totale de la région Ile-de-France a augmenté de 25% en 5 ans (182,2M€ en 2018/2019, dernier rapport du CDES) à ce sujet. La première source de cette création de valeur ajoutée est sans surprise l’organisation d’évènements sportifs avec 74,6M€. Sur le plan du travail, le PSG est également une véritable locomotive pour la région avec 2 379 emplois divisés en 746 emplois directs, 291 emplois indirects et 1 342 emplois induits. La région Ile-de-France bénéficie de la puissance économique du PSG également à l’échelle internationale en voyant le club être le troisième qui dégage le plus de revenu en Europe avec un total de 805M€ en 2023/2024. Par ailleurs, le Paris Saint-Germain, avec une croissance annuelle moyenne de 17,6% depuis 2010/2011 se place en tête du top 20 européen.

« C’est ici que le PG fait battre le plus de cœurs ! »

En ce qui concerne la contribution sociale et fiscale en 2023/2024 de 371M€, la hausse est de 44% en comparaison avec la saison 2018/2019, et est équivalente à 7,4% du budget de la région Ile-de-France. Depuis 2011 et l’arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, les contributions sociales et fiscales du club avoisinent les 3 milliards d’euros. A ce bilan chiffré, le directeur général du PSG, Victoriano Melero a réagi : « Si le PSG est bel est bien devenu une marque internationale, ses racines sont ici, en Île-de-France. C’est ici que le Paris Saint-Germain fait battre le plus de cœurs et c’est ici qu’il a sa maison. C’est pourquoi nous sommes attachés à rendre à la région et à ses habitants une partie du soutien qu’ils nous témoignent depuis bientôt 50 ans. Avec l’ensemble des équipes et grâce à l’aide de nos actionnaires, nous avons, depuis 2011, bâti une entreprise performante, moteur économique et pourvoyeur d’emplois pour la Région. Nous avons aussi à cœur d’être une entreprise engagée, avec PSG For Communities, qui vient en aide à la jeunesse francilienne. Nos efforts sont soulignés par cette étude et je tiens à remercier le CDES pour sa rigueur et la qualité de son travail« .