Ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG reçoit Newcastle en Ligue des champions. Une rencontre d’une importance capitale pour les deux formations.

Le PSG va disputer un match important pour son avenir européen ce mardi soir au Parc des Princes. Deuxième de sa poule de Ligue des champions, le club parisien a encore son destin en main pour une qualification en huitièmes de finale de la compétition mais n’aura pas le droit à l’erreur face à Newcastle. De son côté, le club anglais, dernier du groupe mais à trois points du leader, joue sa survie. Présent en conférence de presse ce lundi, le coach de Newcastle, Eddie Howe, ne compte pas changer son jeu face à un adversaire imprenable en phase de groupes à domicile (1 seule défaite en 11 ans pour le PSG en phase de groupes de Ligue des champions).

La performance de son équipe face à Chelsea

« L’ambiance du groupe est très bonne, surtout après le résultat du week-end. Cela a été un moment charnière pour nous car, encore une fois, il est très facile de s’apitoyer sur son sort ou de se concentrer sur les joueurs qui ne sont pas avec nous. Les gars ont incroyablement bien fait pour jouer à un haut niveau contre une très bonne équipe de Chelsea (4-1). »

L’état de forme de son équipe

« Nous sommes à peu près comme ce week-end, mais avec juste quelques absents qui ne peuvent pas jouer dans cette compétition. Joe Willock voit un spécialiste demain, nous ne sommes toujours pas sûrs de sa présence. Sean Longstaff n’a pas fait le voyage. »

Comment jouer face au PSG ?

« Je pense qu’il faut avoir ce mélange d’émotions avant les matchs. Toutes les équipes sont meilleures quand elles ont ça. Ils ont de la qualité à chaque poste, nous devrons être aussi bons que possible. Nous aurons besoin de chaque once d’énergie pour obtenir un résultat. C’est un moment déterminant dans notre campagne d’UEFA Champions League, nous allons tout donner. Il est impératif que nous ne perdions pas. »

🗣️ Luis Enrique : « Les matchs à domicile sont CLÉS ! Le public est un atout particulier… et surtout demain ! Plus la connexion sera grande entre les joueurs et le stade, mieux cela se passera. Et ceci particulièrement dans les moments difficiles ! » 📣🏟️#PSGNEW #UCL pic.twitter.com/9lxn48mDwJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 27, 2023

Mettre la même pression qu’au match aller ?

« Il nous faut différents outils en fonction des matchs. On a eu des gros succès cette saison et de différentes manières. Une de nos forces est l’intensité, même si nous avons d’autres façons d’opérer. Vous allez devoir attendre pour voir ce que nous allons mettre en place, mais nous n’allons pas changer nos fondamentaux. »

La peur de ne pas se qualifier

« La peur de rater c’est quelque chose qui motive à travers chaque compétition. On essaye de se concentrer sur la victoire, c’est ça la motivation. Tout le monde a faim. Nous avons eu ce feeling avant le match contre Chelsea et nous avons encore cette motivation. Cette compétition va nous créer des souvenirs et on souhaite s’appuyer là-dessus. Il faut avoir une exécution parfaite et voir ce que les joueurs peuvent produire. On veut être en lice le plus longtemps, alors demain c’est un match décisif, mais nous sommes prêts. »