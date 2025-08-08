Eden Hazard aurait pu signer au PSG avant le Real Madrid

Eden Hazard a souvent été associé au PSG durant sa carrière. Mais l’international belge n’a jamais rejoint le club de la capitale. Il est revenu sur le moment où il aurait pu signer à Paris.

Le PSG a compté un très grand nombre de grands joueurs dans son effectif. Il a aussi été associé à plusieurs autres joueurs chaque année. Eden Hazard a souvent été associé au club de la capitale durant sa carrière. Mais l’international belge n’a jamais signé au sein des Rouge & Bleu. Invité de l’émission Zack Nani en roue libre ce vendredi, l’ancien joueur de Chelsea est revenu sur le moment où il aurait pu signer au PSG avant de rejoindre le Real Madrid.

« Je suis toujours resté en bon contact avec Nasser »

« Le PSG a essayé de me recruter durant quelques années. Je suis toujours resté en bon contact avec Nasser. Lors de ma dernière année à Lille, j’étais allé voir un match du PSG. J’aimais bien le PSG, et tout. Mais je n’avais pas envie de revenir en Ligue 1 tout simplement. J’avais fait mon truc à Lille. Et même pour les Lillois, je ne me voyais pas jouer contre Lille, marquer des buts contre Lille. Cela ne le faisait pas. »