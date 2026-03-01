Eden Hazard a brillé avec Lille, Chelsea et la sélection belge. À la retraite depuis l’été 2023, il a évoqué les très nombreux contacts qu’il a eus avec le PSG durant sa carrière.

Lancé chez les professionnels par Lille en 2007, Eden Hazard avait tapé dans l’œil de très nombreux clubs avant de signer à Chelsea en 2012. Il passera sept ans chez les Blues avant de réaliser son rêve de jouer au Real Madrid. Mais en Espagne, il verra son aventure de quatre ans au sein du club madrilène être gâchée par les blessures, lui qui ne jouera que 76 matches toutes compétitions confondues pour sept buts et douze passes décisives. Durant toute sa carrière, il a été associé au PSG, qui aurait aimé avoir l’international belge dans son effectif. Mais cela ne s’est jamais fait, malgré de très nombreux contacts entre les deux parties, comme l’a expliqué Eden Hazard dans une interview accordée à l’émission Les Nuits du Cazarre Enchaîné sur RMC.

« Pour les Lillois, pour le Nord, je n’avais pas envie d’aller jouer au PSG »

« Tous les ans, j’ai eu des contacts avec le PSG. Dans ma tête, c’était très clair. Quand je suis parti de Lille, je me suis dit : « Je ne vais pas avoir envie de revenir en France dans un autre club que Lille. Si je dois revenir un jour, c’est pour jouer à Lille pour finir ma carrière, par exemple. Pour les Lillois, pour le Nord, je n’avais pas envie d’aller jouer au PSG. C’était un super club. Nasser venait, il y avait beaucoup d’argent, il y avait tout le temps une équipe pour jouer la Ligue des champions. Comme ça se passait super bien à Chelsea, mon rêve après était d’aller au Real, pas au PSG pour après aller au Real. »