Remplaçant au coup d’envoi, Bradley Barcola a profité de ses quelques minutes sur le terrain de Budapest pour se mettre en évidence avec les Bleus.

Auteur d’un début de saison canon, Bradley Barcola continue de confirmer semaine après semaine. Auteur de six buts avec le PSG, l’ailier de 22 ans performe également avec l’équipe de France. Déjà buteur lors du rassemblement de septembre face à l’Italie (défaite 1-3), l’attaquant parisien a une nouvelle fois récidivé dans cette Ligue des Nations. Remplaçant face à Israël ce jeudi (victoire 4-1), le numéro 20 des Bleus est entré en jeu à la 70e minute et s’est rapidement mis en évidence en inscrivant un but, sur son geste spécial, une frappe enroulée du pied droit.

À lire aussi : Bradley Barcola nommé pour le titre du meilleur joueur du mois de septembre

« Ça me réussit pour l’instant »

Après la rencontre, Bradley Barcola est revenu sur cette victoire des Tricolores et sur sa nouvelle réalisation cette saison, dans des propos rapportés par RMC Sport. « On est contents, on savait qu’on devait gagner. Gagner 4-1 c’est très bien. On se sentait obligés de gagner aujourd’hui, pour le classement. On savait que c’était plus faible que nous, mais que ça allait être dur. On a été très efficaces. On peut encore s’améliorer dans le jeu mais c’est déjà très bien. Les absents en Bleu ? Ce sont des joueurs qui ont une certaine présence sur le terrain. Les adversaires les craignent. Ça nous oblige à en faire plus. Mon but ? Quand la balle vient comme ça et que j’ouvre mon pied, c’est souvent but. Je travaille beaucoup ce geste-là et ça me réussit pour l’instant, donc je suis content. C’est toujours spécial de marquer avec ce maillot. J’espère en mettre plus. Le réalisme offensif des Bleus ? C’était important. On a été très efficace aujourd’hui et c’était vraiment important de faire ça. On doit s’améliorer dans le jeu mais c’est déjà très bien. » Prochain match face à la Belgique, lundi à Bruxelles, à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Nations.