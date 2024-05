EdF : Bradley Barcola à l’Euro avec les Bleus ?

Après une première saison aboutie au PSG, Bradley Barcola a pris une nouvelle dimension et pourrait poursuivre son ascension cet été. En effet, selon les derniers échos, l’attaquant de 21 ans pourrait prendre part à l’Euro 2024, et confirmer les belles promesses autour de lui.

A l’occasion de sa première saison en Rouge & Bleu, Bradley Barcola a jusque-là disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues, dressant un bilant statistique de 4 buts et 8 passes décisives. Depuis son arrivée sous les cieux parisiens, l’ancien de l’Olympique Lyonnais semble avoir pris du galon et gagné la confiance de Luis Enrique, étant ainsi un des joueurs les plus utilisés par la technicien espagnol cette saison. Cette ascension pourrait se poursuivre au-delà de l’exercice 2023/2024, et à une plus grande échelle. En effet, après sa dizaine de sélection avec l’Equipe de France Espoirs, Bradley Barcola pourrait pour la première fois être convoqué par Didier Deschamps et rejoindre la cour des grands en Bleus, c’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du Parisien. Pour rappel, qui devrait compter 25 ou 26 joueurs avec la nouvelle règle établie, devrait être communiquée par le sélectionneur lui-même au JT de 20h de TF1 de ce jeudi 16 mai. Si le natif de Villeurbanne (69) était déjà pressenti dans le groupe A en mars dernier avec la blessure de Kingsley Coman, Moussa Diaby avait fait respecter une certaine hiérarchie en prenant place à Clairefontaine. Une époque depuis laquelle le numéro 29 du PSG a continué de briller en Rouge & Bleu, notamment en Ligue des Champions, et particulièrement face au FC Barcelone. Le 16 avril dernier sur la pelouse du Stade Olympique de Montjuic, sous les yeux de l’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, Bradley Barcola a été un protagoniste d’une performance aboutie et historique du Paris Saint-Germain.

La porte ouverte

Au début du mois de mai, Didier Deschamps s’était exprimé au sujet d’une potentielle convocation de Bradley Barcola pour l’Euro 2024, et avait grandement laissé la porte ouverte : « Ce n’est pas parce que je n’ai pas l’habitude d’appeler en phase finale des joueurs que je n’ai pas retenus avant que je vais m’en priver. En mars, Moussa Diaby était présent. Il était déjà venu avec nous et réalisait des choses intéressantes avec Aston Villa. C’était également le cas de Bradley avec le PSG mais c’était plus récent et ça demandait confirmation. Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions« , avait déclaré le sélectionneur des Bleus dans un entretien accordé à l’AFP. C’est dans ce contexte que Bradley Barcola s’inscrit dans une liste de joueurs pouvant potentiellement disputer l’Euro 2024, puis les Jeux Olympiques dans la foulée.