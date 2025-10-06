Barcola france
EdF : Bradley Barcola forfait avec l’Equipe de France !

6 octobre 2025

L’infirmerie du PSG est sujette à discussion ces dernières semaines avec beaucoup de travail. La trêve internationale doit également être gérée par staff médical parisien, qui voit des joueurs dispensés des rendez-vous internationaux.

Le Paris Saint-Germain est touché par les blessures ces dernières semaines et la trêve internationale ne vient pas arranger les choses. Ou peut-être que si. En effet, La Roja à laisser Fabian Ruiz au repos en ne convoquant pas le milieu de terrain, Joao Neves qui a fait constater sa blessure a quitté les rangs de la Seleçao portugaise, et Kvaratskhelia, blessé, a lui rejoint la Géorgie dans l’attente de faire constater lui aussi sa blessure et savoir s’il peut tenir sa place dans le groupe de Willy Sagnol. Le dernier blessé en date, Bradley Barcola, de retour sur le pré, depuis le 27 septembre dernier après avoir manqué le déplacement sur le terrain de l’Olympique de Marseille, a lui aussi fait constater sa blessure par le staff médical de l’Equipe de France, qui n’a pas manqué de le renvoyer au repos. Dans sa communication officielle, l’Equipe de France précise : « Bradley Barcola, qui présente une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des Champions face à l’Atalanta, est remplacé par Florian Thauvin« .

Sur les photos d’arrivées des joueurs à Clairefontaine ce lundi, c’est les photos de radios et résultats médicaux en mains que Bradley Barcola monte les marches du château.

