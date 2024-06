EdF : Bradley Barcola titulaire contre la Pologne ?

Après avoir été remplaçant lors des deux premiers matchs de l’Euro, et sans jouer une seule minute, Bradley Barcola devrait enfin avoir sa chance ce soir contre la Pologne.

Après avoir remporté son premier match de l’Euro 2024 contre l’Autriche (1-0), l’équipe de France n’a pas su faire mieux que rapporter le point du nul face aux Pays-Bas. Une victoire aurait permis aux Français de se qualifier pour les huitièmes de finale et de sécuriser la première place du groupe. Malgré plusieurs occasions nettes, les Bleus n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Une rencontre qui manquait de percussion et de dynamisme côté tricolore. Un constat qui a logiquement pousser certains observateurs à se questionner sur la décision Didier Deschamps de ne pas faire entrer Bradley Barcola en fin de match, d’autant plus que ce dernier a connu une saison très prometteuse avec le PSG et s’était montré convaincant lors de ses débuts en équipe de France A contre le Luxembourg, en match de préparation à l’Euro 2024. Interrogé, le sélectionneur a avoué avoir pensé à le faire rentrer, avant de se raviser « Barcola a des qualités, il fait de bonnes choses à l’entraînement. Mais il n’a jamais été avec nous, jouer un match comme ça, ce n’est jamais évident, même si j’ai hésité à le mettre pour faire la différence. » Une question de temps donc, et son heure serait arrivée.

Barcola titulaire avec Mbappé et Dembélé ?

En effet, selon le journaliste d’RMC Sport, Fabrice Hawkins, la tendance est très forte quant à une titularisation de Bradley Barcola face à la Pologne. Ce pourrait être la grosse surprise du XI de départ de Didier Deschamps. Il serait aligné dans un trio d’attaque où il possède des repères, puisque ce serait celui utilisé par le PSG la saison dernière avec Mbappé et Dembélé. Par ailleurs, Julien Froment, journaliste de France Info, confirme également la titularisation du numéro 29 parisien. Le natif de Villeurbanne devrait donc connaître sa première titularisation avec l’équipe de France ce soir face à la Pologne pour le compte de la 3ème journée de phases de poules de l’Euro 2024 !