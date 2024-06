Décisif pour sa première apparition avec les A mercredi, Bradley Barcola a une fois de plus surpris le grand public. Un jeune en pleine explosion, qui pourrait être le facteur X des Bleus lors de l’Euro.

Débarqué au PSG l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a su gagner sa place de titulaire au fil de la saison. Ses performances ainsi que son impact sous les couleurs parisiennes lui ont ouvert les portes de l’équipe de France. En effet, il a été sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 avec les Bleus. Il ne part évidemment pas dans la peau d’un titulaire, mais Barcola est prêt à bousculer la hiérarchie : « Je vais me donner à fond pour jouer le maximum possible. Je vais tout faire pour aider l’équipe et si j’arrive à avoir cette place de titulaire, tant mieux. » Mercredi, à l’occasion du match contre le Luxembourg, le talent français a pu honorer sa première sélection avec les A. Il ne lui a fallu que 5 minutes pour se montrer décisif avec une offrande pour Kylian Mbappé. Une occassion de marquer des points auprès de son sélectionneur, qu’il n’a pas hésité à saisir. Après une très belle saison 23/24 avec le Paris Saint-Germain, le droitier d’1m83 semble vivre un rêve éveillé. Avec un tel engouement autour de lui, il est légitime de se demander si Bradley Barcola aurait une carte à jouer pour gratter une place de titulaire sous le maillot tricolore ?

🚨 Première sélection et première passe décisive pour Bradley Barcolaaaa !! 3-0 pour l’EDF ❤️💙🇫🇷 pic.twitter.com/SzMrPdZrdc — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 5, 2024 X : CanalSupporters

Un joueur surprenant

L’équipe de France possède énormement de talents offensifs, mais Bradley Barcola offre des caractéristiques distinctes. Comparé à des joueurs comme Kingsley Coman ou Ousmane Dembélé, le jeune parisien apporte une dimension différente de par sa polyvalence. Capable de jouer sur l’aile gauche ou droite, formé en tant que 9, il possède une palette technico-tactique dévelopée sur tout le front de l’attaque. La perspective de le voir jouer à la pointe des Bleus n’est pas du tout exclue : d’une part c’est un poste qu’il a occupé durant toute sa formation à Lyon, et d’autre part le titulaire à ce poste (Marcus Thuram) a du mal à s’imposer avec la sélection française. Par ailleurs, une autre hypothèse paraît aussi crédible, et elle concerne directement le Paris Saint-Germain.

En effet, Bradley Barcola pourrait être positionné sur le côté gauche, permettant ainsi de décaler Kylian Mbappé en pointe et de maintenir Ousmane Dembélé à droite. Cette configuration a déjà été testée tout au long de la saison au PSG, où l’entente entre ces trois joueurs a montré tout son potentiel. En reproduisant ce schéma en sélection nationale, Didier Deschamps pourrait bénéficier d’une attaque rapide et complémentaire, exploitant pleinement les atouts de chacun. De plus, le natif du Rhône possède un atout que peu de joueurs ont à son âge : la performance lors des matchs de haut niveau. Contre la Real Sociedad et contre le FC Barcelone cette année, Bradley a été un des protagonistes principaux des succès parisiens, avec des buts et des débordements qui ont fait basculer les rencontres. C’est cette capacité à gérer la pression, ce don pour marquer les esprits là où personne ne l’attend, cette adaptabilité et son insouciance qui pourraient laisser présager un Euro 2024 de grande envergure de sa part.

Bradley Barcola possèdent toutes les qualités pour s’imposer en sélection nationale. Avec le PSG cette saison, il a demontré toutes ses qualités techniques et mentales. Cette mentalité de battant est essentielle pour évoluer au plus haut niveau et s’intégrer dans une équipe nationale où la concurrence est féroce. Son attitude professionnelle et son désir de constamment s’améliorer pourraient convaincre Didier Deschamps de lui donner sa chance.