EDF – Cinq Parisiens convoqués avec les Bleus pour la trêve de mars

Après leur match face à l’OGC Nice ce week-end, les joueurs du PSG seront concernés par les matchs de sélection. Et le sélectionneur de l’équipe de France a convoqué de nombreux Parisiens.

La première trêve internationale est pour bientôt. Après leur match face à l’OGC Nice ce samedi soir (21 h sur Ligue 1+) en championnat, les joueurs du PSG prendront la direction de leur sélection pour la trêve internationale de mars. Une coupure qui permettra aux nations déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026 de peaufiner les derniers réglages et prendre leurs marques avant le grand rendez-vous de cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique (du 11 juin au 19 juillet).

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Lucas Chevalier convoqué

Concernant l’équipe de France, elle effectuera un voyage outre-Atlantique pour affronter le Brésil (le jeudi 26 mars à Boston) et la Colombie (le dimanche 29 mars à Washington) en matchs amicaux. Pour ces rencontres, Didier Deschamps a décidé d’élargir sa liste à 26 joueurs. Selon RMC Sport, cela s’explique pour plusieurs raisons : « D’abord, l’arrivée tardive du groupe à Clairefontaine, prévue lundi, soit à la veille du départ aux États-Unis, tôt mardi matin. La tendance est aussi à ce que Didier Deschamps fasse tourner son effectif pendant cette tournée express de cinq jours. Si un joueur est amené à se blesser aux USA, il sera aussi difficile d’en faire venir un autre depuis la France, avec cinq heures de vol environ, pour le remplacer. »

Cette liste élargie permet donc à Lucas Chevalier d’être convoqué pour cette trêve internationale, malgré son manque de temps de jeu au PSG ces dernières semaines. Concernant les autres Parisiens convoqués, pas de surprise, avec les présences de Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Désiré Doué dans la liste. Blessé à la cheville droite mardi en Ligue des champions et absent pour plusieurs semaines, Bradley Barcola se soignera à Paris. Prêté par le PSG à Tottenham cette saison, Randal Kolo Muani est aussi convoqué pour cette trêve internationale.

La liste de l’équipe de France

Gardiens : Lucas Chevalier , Mike Maignan, Brice Samba

: , Mike Maignan, Brice Samba Défenseurs : Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez , Théo Hernandez, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano

: Lucas Digne, Malo Gusto, , Théo Hernandez, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano Milieux : Eduardo Camavinga, Ngolo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery

: Eduardo Camavinga, Ngolo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Attaquants : Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Hugo Ekitike, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026