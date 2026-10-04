EDF – Décevant avec les Bleus, Ousmane Dembélé veut inverser la tendance

En difficulté avec l’équipe de France depuis le début du rassemblement de septembre, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, est convaincu de pouvoir inverser la tendance face à la Belgique.

Performant avec le PSG depuis deux ans, Ousmane Dembélé a du mal à rayonner avec l’équipe de France. Malgré une Coupe du monde 2026 réussie sur le plan statistique (six buts inscrits), le Ballon d’Or 2025 n’arrive toujours pas à convaincre avec les Bleus. Pourtant, l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc aurait pu donner un nouvel élan à l’attaquant parisien, qui évolue désormais au poste de numéro 9 chez les Tricolores.

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Zidane prend la défense de Dembélé

Cependant, sa nouvelle prestation décevante face à l’Italie (1-1) vendredi soir le place une nouvelle fois au centre des critiques dans les médias. Après la rencontre, le sélectionneur des Bleus n’a pas hésité à prendre la défense de son vice-capitaine : « Je l’ai trouvé bon sur les trois matchs où on l’a vu. Ousmane fait du Ousmane, je suis content de ce qu’il fait sur le terrain car il bouge beaucoup, il ‘perd’ la position et c’est ce qui nous intéresse car il le fait très bien. Je n’ai pas grand-chose à lui reprocher. C’est vrai qu’il n’a pas marqué mais il a eu des occasions. Et puis vraiment, on pense toujours au but, on se dit qu’il faut qu’il marque mais moi je vois autrement les choses. Et je suis content de ce que j’ai vu de mes joueurs. »

Selon les informations de RMC Sport, l’international français vit sereinement cette situation, lui qui est habitué aux critiques depuis le début de sa carrière. « Il est le premier à ne pas avoir totalement apprécié son match contre l’Italie et il est convaincu de pouvoir inverser la tendance lundi soir contre la Belgique », explique le média sportif. Reste désormais à savoir si le numéro 10 du PSG pourra changer la donne face aux Diables Rouges, ce lundi en Ligue des nations, avant de retrouver les Rouge & Bleu, où un calendrier intense l’attend.