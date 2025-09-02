EdF – Dembélé absent de l’entraînement des Bleus

Resté avec les Bleus malgré sa gêne aux ischio-jambiers, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, n’a pas pris part à la séance d’entraînement du jour.

L’état physique d’Ousmane Dembélé sera scruté de près durant cette trêve internationale. Touché aux ischio-jambiers lors de la victoire face au TFC (3-6) le week-end dernier, le numéro 10 du PSG va poursuivre sa récupération avec les Bleus.

Dembélé seul absent à la séance du jour

Et pour le premier entraînement de l’équipe de France, l’attaquant de 28 ans n’a pas pris part à la séance du jour, comme le rapporte L’Equipe et RMC Sport. Le joueur du PSG « suit un programme aménagé avec Cyril Moine, le préparateur physique. » Il est le seul absent du jour. Sorti à la pause lors du dernier match de Liverpool en raison de crampes, Ibrahima Konaté s’est rétabli et était bien présent à l’entraînement, tout comme Adrien Rabiot, qui avait rejoint tardivement le groupe à Clairefontaine. Pour rappel, l’équipe de France débutera sa phase de qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine (5 septembre) et l’Islande (9). Les autres Parisiens du groupe, Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Bradley Barcola et Désiré Doué, étaient bien présents à la séance du jour.