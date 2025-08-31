EdF – Dembélé attendu à Clairefontaine pour faire le point sur sa blessure

Ce lundi, les joueurs appelés pour la trêve internationale de septembre avec l’équipe de France se rendent à Clairefontaine. Un doute entoure la présence d’Ousmane Dembélé.

Ce samedi soir, le PSG et le TFC ont offert un festival de buts sur la pelouse du Stadium (3-6). Si João Neves a marqué les esprits avec son triplé sensationnel, Ousmane Dembélé en a aussi profité pour ouvrir son compteur but avec un doublé sur penalties. Cependant, le numéro 10 parisien a dû quitter ses partenaires en cours de match en raison d’une gêne ressentie aux ischio-jambiers. Si le joueur s’est montré rassurant sur son état de santé après la rencontre, les examens médicaux donneront davantage d’informations sur sa durée d’indisponibilité.

Convoqué pour disputer les matches de l’équipe de France, l’attaquant de 28 ans n’est pas encore officiellement forfait. En effet, comme le rapporte Le Parisien, le prétendant au Ballon d’Or 2025 doit se rendre ce lundi à Clairefontaine. L’ancien Barcelonais « doit faire ensuite un point avec le staff des Bleus pour savoir s’il est en mesure, ou pas, de demeurer parmi les 23 », précise LP. Une réponse définitive est donc attendue demain pour Ousmane Dembélé. En attendant, la FFF a officialisé une absence, celle de Rayan Cherki. Hugo Ekitike a été appelé en renfort et connaît ainsi sa première convocation.