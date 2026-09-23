EDF – Dembélé utilisé en numéro 9 par Zidane ?

Performant au poste de numéro 9 au PSG, Ousmane Dembélé pourrait également évoluer à cette position sous les ordres de Zinédine Zidane en équipe de France.

Depuis 2025, Ousmane Dembélé a pris une nouvelle dimension. Acteur important du PSG lors de ses deux victoires en Ligue des champions, le Ballon d’Or 2025 brille depuis son repositionnement au poste de numéro 9 par Luis Enrique. Cependant, sous les ordres de Didier Deschamps en équipe de France, l’attaquant de 29 ans devait évoluer sur l’aile droite, laissant l’axe à Kylian Mbappé.

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Mbappé à gauche et Dembélé en pointe ?

Mais avec la fin de l’ère Deschamps et l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc, il pourrait y avoir du changement pour le numéro 10 parisien. En effet, le champion du Monde 1998 devrait modifier le schéma de jeu de son prédécesseur, qui faisait évoluer son équipe en 4-2-3-1 ces dernières années. Ainsi, « ZZ » pourrait utiliser un 4-3-3 lors de ses premiers matchs avec les Bleus. Face à la Turquie vendredi, Ousmane Dembélé pourrait évoluer au poste d’attaquant de pointe, obligeant ainsi Kylian Mbappé à jouer sur l’aile gauche, comme le rapporte L’Équipe : « On sait même à quelle position le sélectionneur entend l’aligner : sur le côté gauche de l’attaque, et sans doute dans un système en 4-3-3 avec Ousmane Dembélé en pointe. »

En conférence de presse vendredi, Zinédine Zidane avait été questionné sur le positionnement de l’ancien Parisien : « Il est capable de jouer dans les trois positions. Il l’a dit lui-même. Moi, par exemple, je l’aime beaucoup à gauche. » Lors de la séance collective de ce mardi, à laquelle Kylian Mbappé n’a pas participé en raison d’un syndrome grippal, Ousmane Dembélé a été utilisé au poste de numéro 9 dans une attaque à trois aux côtés de Désiré Doué et Bradley Barcola. Reste désormais à savoir si ce positionnement sera définitif pour l’attaquant parisien. Première réponse ce vendredi, lors du premier match de la phase de groupes de Ligue des Nations en Turquie.