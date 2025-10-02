EdF : Didier Deschamps assure n’avoir pas eu à échanger avec le PSG !

Lors de la dernière trêve internationale, le PSG a perdu Désiré Doué et Ousmane Dembélé sur blessure dans les rangs de l’Equipe de France. Une polémique a alors entachée le rassemblement de Didier Deschamps qui a une nouvelle fois été interrogé sur le sujet aujourd’hui.

La deuxième trêve internationale de la saison 2025 / 2026 s’apprête à prendre place, et Didier Deschamps a communiqué sa liste pour les deux rencontres comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 (face à l’Azerbaïdjan le vendredi 10 octobre, puis en Islande le 13 octobre). Dans cette liste ne figure que trois joueurs du PSG : Bradley Barcola, Lucas Hernandez et Lucas Chevalier. En effet, blessés lors du dernier rassemblement, Désiré Doué et Ousmane Dembélé n’ont logiquement pas été convoqué. Leur blessure avait provoqué une polémique sur leur convocation et l’entrée en jeu d’un Ousmane Dembélé qui revenait à peine de blessure. Ce jeudi 2 octobre, en conférence de presse, Didier Deschamps a été interrogé sur le sujet, assurant n’avoir pas eu à échanger avec le PSG : « Je n’ai pas eu à discuter avec le PSG ou d’autres clubs. Des protocoles sont mis en place avec des échanges avant le choix de mes listes avec les staffs médicaux. Ça a été le cas en début de semaine. Certains ne sont peut-être pas à 100% mais peuvent être disponibles pour l’équipe nationale. On fait les choses de manière consciencieuse, professionnelle. Il n’y a pas de risque zéro. J’ai toujours fait au mieux. D’avoir un échange avec les joueurs aussi pour avoir leur ressenti« .