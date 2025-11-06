EdF : Didier Deschamps convoque 4 joueurs du PSG pour le rassemblement des Bleus

Pour la trêve internationale de ce mois de novembre, Didier Deschamps a communiqué la liste des 24 joueurs convoqués. Cette dernière concerne pas moins de 4 joueurs du PSG.

Les listes de l’Equipe de France sont désormais scrutées par la galaxie PSG depuis l’épisode des blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Aujourd’hui, Didier Deschamps a communiqué une liste de 24 joueurs, dont 4 du Paris Saint-Germain, pour la trêve internationale de ce mois de novembre. Ainsi, Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola se rendront à Clairefontaine dès lundi prochain. Le milieu de terrain et titi parisien fait donc son retour dans la cour des grands après une rétrogradation le temps d’un rassemblement avec les Espoirs. L’opportunité pour lui de confirmer sa forme du moment, et faire le plein de confiance. Concernant Bradley Barcola, l’ailier qui avait parler de sa fatigue de manière transparente après la défaite (1-2) face au Bayern Munich, sera à surveiller durant cette trêve internationale. A l’occasion de cette dernière, l’Equipe de France sera engagée dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps affronteront l’Ukraine le jeudi 13 novembre puis l’Azerbaïjan le dimanche 16 novembre. A noter par ailleurs le retour de Randal Kolo Muani dans le groupe, joueur prêté par le PSG à Tottenham.

La liste complète des Bleus

Attaquants: Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappé, Nkunku