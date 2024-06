EdF : Didier Deschamps élogieux envers Bradley Barcola

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a decrypté la première titularisation de Bradley Barcola sous le maillot des Bleus.

Titulaire pour la première fois sous le maillot de l’équipe de France à l’occasion de la rencontre face à la Pologne, Bradley Barcola a livré une prestation prometteuse. Dans un match à pression, le jeune parisien ne s’est pas laisser intimider et a su jouer sur ses qualités de percussion et de provocation. Malgré une bonne performance de sa part, les Bleus n’ont pu rapporter que le point du nul (1-1) face à une équipe polonaise plutôt solide. S’il n’a pas brillé par la passe ou le but, le jeune homme s’est distingué par son animation sur son couloir avec des courses intenses et perçantes. A l’image de ce qu’il réalise au PSG, l’ailier gauche a mis ses qualités au service du collectif. Son sélectionneur, Didier Deschamps est revenu sur la première de son numéro 25 en conférence de presse.

« Il a fait beaucoup de choses intéressantes »

« En tenant compte que c’était sa première titularisation, sur un match à enjeu, contre un adversaire d’un très bon niveau, il a fait des choses très intéressantes dans son style, la percussion, les enchaînements. Il est jeune mais s’il est là, c’est parce qu’il a ces qualités-là. Pour un premier match, il a fait beaucoup de choses intéressantes. » Des propos flatteurs, alignés avec une bonne prestation, qui laisse penser que Bradley Barcola a toutes ses chances de postuler à une place de titulaire pour les huitièmes de finale de l’Euro le 1er juillet prochain.