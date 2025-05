EdF – Didier Deschamps évoque la finale de C1, le retour d’Hernandez, le positionnement de Dembélé et le cas Zaïre-Emery

La liste des 25 joueurs de l’Equipe de France a été dévoilée par Didier Deschamps aujourd’hui, avec 5 représentants du PSG. Le sélectionneur a ensuite tenu sa conférence de presse. Extraits choisis.

Le positionnement d’Ousmane Dembélé en Equipe de France

« Il y a des positions en club avec des joueurs différents de ceux qu’on a. On est toujours dans la réflexion sur l’animation offensive, pour qu’elle soit la plus dangereuse pour nos adversaires. Ousmane part d’une position très axiale, même s’il bouge beaucoup. Kylian, oui, a une position axiale. Cela fait bien longtemps qu’il ne joue plus dans un rôle bien excentré ».

Didier Deschamps sur Warren Zaïre-Emery

« Il n’est pas dans sa période la plus heureuse, qui est liée aussi au fait qu’il a eu une blessure au mauvais moment. Il y a une concurrence au PSG où il y a beaucoup de très bons joueurs au milieu. C’est un très jeune joueur. Une carrière ce n’est pas sans périodes difficiles. Il reste un joueur sur lequel je compte, qui a fait des choses avec nous, même s’il n’a pas eu énormément de temps de jeu

Ce n’est pas parce que c’est plus dur dans leur club qu’ils ne doivent plus venir en équipe de France. C’est important pour les joueurs de savoir qu’ils ont mon soutien. J’aurais pu faire d’autres choix, mais j’ai fait celui-ci parce que j’ai confiance en Warren et en le potentiel qu’il a. C’est un très jeune joueur, qui a fait des choses très tôt. Il peut avoir des périodes de palier pour ensuite continuer son évolution« .

A propos de la finale entre le PSG et l’Inter Milan

« Sept joueurs sont concernés. Ils ne nous rejoindront que le lundi soir. C’est une finale, avec la possibilité pour le PSG d’être champion d’Europe. Je ne veux pas rentrer dans les pourcentages de favori ou pas favori. J’ai un regard attentif. Que les sept concernés n’aient pas de soucis par rapport à ce qui nous attend derrière ».

Ousmane Dembélé Ballon d’Or ?

« Il fait partie des candidats sérieux. Il y en a d’autres, mais il en fait partie. J’espère que tout se passera bien pour lui avec la finale ».

Didier Deschamps supporters du PSG malgré son passé à l’OM

« Vous êtes sérieux là ? Faut poser la question à quelqu’un au Vieux Port ! Moi, je suis sélectionneur ! Il y a une équipe française… Même si j’ai un passé marseillais… Évidemment que, même si j’ai deux joueurs concernés (à l’Inter, NDLR), ce serait la meilleure des choses pour le foot français (que le PSG remporte la finale, NDLR)« .

A propos du retour de Lucas Hernandez

« Avec Lucas, j’échange. Il a subi une deuxième grave blessure après la première. Évidemment, ce n’est pas évident. Je connais très bien son mental, il a un temps de jeu qui est un peu limité, mais il est toujours à fond, c’est quelqu’un qui a un état d’esprit incroyable. Je suis convaincu que c’est un élément important, même s’il n’a pas toujours été titulaire. S’il n’avait pas eu ses deux blessures graves, il aurait certainement beaucoup de sélections en plus ».