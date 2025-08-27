EdF : Didier Deschamps évoque les cas Lucas Chevalier, Warren Zaïre-Emery et Randal Kolo Muani

Pour sa quatorzième rentrée à la tête de l’Equipe de France, Didier Deschamps a annoncé sa liste de 23 pour la prochaine trêve internationale. L’occasion également de tenir un point presse et répondre à certaines interrogations sur les joueurs du PSG.

La première sélection à venir pour Lucas Chevalier ?

« Il est là, sur un plan personnel son changement de club l’expose plus. Non pas qu’il n’avait pas de lumière à Lille mais c’est différent au PSG. Il y a une hiérarchie chez les gardiens même si elle peut évoluer. Je n’enlève rien à Mike qui a été capable d’être très décisif avec nous au mois de mars puis contre l’Allemagne en juin. Je ne vais pas me plaindre d’avoir trois gardiens de très haut niveau et ça a souvent été le cas. Pour Lucas, ce sera là ou plus tard mais ça arrivera à un moment ou à un autre. Le numéro 1 je le maintiens tant qu’il est performant mais logiquement Lucas Chevalier aura à vivre sa première sélection tôt ou tard ».

Le cas Warren Zaïre-Emery

« Pour Warren, ça situation a évolué comme sur la deuxième partie de la saison dernière. Il a une concurrence très élevée et moins de temps de jeu. Qu’il garde confiance en lui même si ce n’est pas idéal de moins jouer. Il a eu une ascension précoce aussi. Je ne suis pas inquiet pour Warren, il doit avoir 7 sélections, il a tout pour lui et devant lui. Mais ponctuellement, au PSG il y a trois joueurs qui commencent les matchs devant lui ».

Désiré Doué convoqué en tant que milieu de terrain ?

« Pour Désiré Doué je le mets au milieu pour équilibrer parce que sinon vous direz que je suis un entraîneur trop offensif. Mais Olise et Cherki sont aussi des milieux offensifs comme Doué. Doué est moins décisif au milieu qu’en attaque mais il a la possibilité et la polyvalence de jouer au milieu aussi ».

A lire aussi – EdF : La liste de Didier Deschamps avec 5 joueurs du PSG

Warren Zaïre-Emery appelé avec les Espoirs ?

« Pour Warren, à partir du moment où il est venu chez les Bleus un certain nombre de fois, il y a la déception de ne pas être chez les A. Et même s’il a un bon état d’esprit, c’est délicat (d’aller chez les Espoirs) quand on a souvent été chez les A. Sur un plan psychologique ce n’est pas l’idéal mais Gérald Baticle a la liberté de choisir et Warren est dans les âges. Il n’y a rien de figé, mais il faut tenir compte de l’aspect psychologique et humain pour les joueurs. L’idée d’être rétrogradé aussi, certains l’ont eu par le passé en retournant chez les Espoirs ».

A propos de la situation de Randal Kolo Muani

« Là il est dans une situation. Ce n’a pas toujours été simple pour lui mais là il n’a pas de temps de jeu et un entraînement à part. J’espère qu’il va trouver une solution d’ici lundi pour être un joueur actif. Il y a des éléments sur le plan athlétique et sur le temps de jeu qui ne sont pas compatibles avec les exigences internationales. Il n’est pas dans le rythme pour un match international. Déjà que j’ai des joueurs qui ne sont pas et ne peuvent pas être au maximum… Je lui souhaite que la situation se règle d’ici lundi ».