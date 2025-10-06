EdF : Didier Deschamps évoque les cas Zaïre-Emery, Hernandez et Chevalier

A l’occasion de la trêve internationale, l’Equipe de France compte trois joueurs du PSG : Bradley Barcola, Lucas Chevalier et Lucas Hernandez. En conférence de presse, le sélectionneur Didier Deschamps a été interrogé à leur sujet.

Depuis plusieurs mois maintenant, Warren Zaïre-Emery peine à se remettre la tête à l’endroit et retrouver son meilleur niveau. Ainsi, sous les couleurs du Paris Saint-Germain, le titi parisien a perdu sa place de titulaire au détriment de l’installation du trio Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha. Plus encore, le milieu de terrain a perdu sa place dans le groupe de Didier Deschamps en Equipe de France et a fait son retour en Equipe de France Espoirs à l’occasion de cette trêve internationale. A ce sujet, le sélectionneur des Bleus a été interrogé en conférence de presse aujourd’hui : « Je n’ai pas échangé directement avec Warren. Mais c’est une passerelle importante (…) Warren est un cas un peu particulier car il a certaines présences avec nous, sans jouer énormément avec nous. Ce n’est pas pour forcer le joueur. À partir du moment où le joueur est ouvert et que ça lui fait plaisir, Gérald Baticle l’a convoqué« .

Un autre joueur est sous le feu des critiques : Lucas Chevalier. Les performances du deuxième gardien en Equipe de France sont largement pointées du doigt et là aussi Didier Deschamps a livré son sentiment : « C’était déjà le cas au mois de septembre. Il a fait de très belles choses à Lille et il le sait aussi. C’est un jeune gardien. Évidemment qu’avec l’exposition médiatique à Paris, les moindres détails ou erreurs prendront beaucoup plus de résonance« . Au contraire, Lucas Hernandez semble lui retrouver de couleurs et par conséquent un peu plus de temps de jeu. A ce sujet, le sélectionneur français a été interrogé sur le rôle que pourrait avoir le défenseur polyvalent avec les Bleus : « Que Lucas soit bien, oui, il a plus de temps de jeu. La sélection lui a fait du bien, comme souvent. Même s’il a parfois joué latéral, il est plus dans un rôle d’axial. Sur son frère Théo, je ne suis pas d’accord sur les critiques« .