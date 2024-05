EdF : Didier Deschamps retire la pression sur Bradley Barcola

Cet après-midi, Didier Deschamps s’est exprimé en conférence de presse. Les Bleus ont entamés leur première journée de préparation à l’Euro 2024. Le sélectionneur français a notamment été interrogé sur Kylian Mbappé et Bradley Barcola.

Deschamps interrogé par un journaliste espagnol sur la présentation de Mbappé au Real

« Cela ne dépend pas de moi. Ils décideront quand ce sera le moment d’officialiser. Dans la mesure du possible, je m’adapterai par rapport au collectif et à l’équipe de France« .

Deschamps sur la préparation individualisée des joueurs

« Mbappé, vous ne le trouvez pas en forme? Il a juste mis 44 buts sur la saison, c’est vrai qu’il aurait pu faire mieux mais bon. Il a joué une finale de Coupe de France, il était en activité. »

Deschamps sur Mbappé: « Kylian s’est toujours inscrit dans un projet collectif »

« Il y a ce qu’il se passe en club, mais le contexte en équipe de France est différent. Kylian s’est toujours inscrit dans un projet collectif. Évidemment, il a des responsabilités dans son club, il en a aussi ici, si ce n’est plus. Je ne vais pas accorder plus d’attention à lui par rapport à cet aspect. Mais je comprends bien qu’à l’extérieur, au niveau médiatique, sur la décision et l’annonce, ça prend beaucoup de place. Kylian prend chaque jour beaucoup de place et c’est normal parce que c’est Kylian. Il est un élément très important pour nous ».

Deschamps sur la première de Barcola à Clairefontaine: « Il est d’un naturel décontracté »

« Comme tous les joueurs qui sont passés par la sélection espoirs, ils ont plus tendance à passer devant le château avant d’y rentrer. Puis l’étape est franchie, c’est le cas de Bradley aujourd’hui. Il est d’un naturel décontracté, il connaît tous les joueurs, certains très bien via le club ou la sélection de jeunes. Il faut faire en sorte qu’il soit capable de répéter ce qu’il a pu faire avec son club cette saison. À partir du moment où je l’ai pris dans ce groupe de 25, c’est que j’ai confiance en lui et que je compte sur lui. Sans faire les choses avec stress. La sérénité, c’est la meilleure des choses ».

L’équipe de France démarrera sa campagne de préparation pour l’Euro par un match amical le mercredi 5 juin à 21h00 contre le Luxembourg, au Stade Saint-Symphorien de Metz. On rappelle que 5 parisiens seront présents pour participer à l’aventure européenne avec les Bleus : Ousmane Dembélé, Warren Zaire-Emery, Kylian Mbappé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani.