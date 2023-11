Ce jeudi 9 novembre restera gravé dans l’histoire de l’Equipe de France et du PSG avec la première convocation de Warren Zaïre-Emery chez les Bleus. Deux mois après sa première en Espoirs, le titi parisien se voit donc passer dans la cour des grands, laissant son coéquipier en club, Bradley Barcola, désormais seul représentant des Rouge & Bleu en Espoirs.

Au cours de ce mois de novembre, le PSG verra un grand nombre de ses joueurs rejoindre leur sélection nationale. Parmi eux, les plus jeunes sont également concernés. En ce sens, Bradley Barcola rejoindra le groupe de Thierry Henry en Equipe de France Espoirs et sera désormais le seul représentant du PSG avec la catégorie jeune des Bleus. En effet, Warren Zaïre-Emery convoqué par Didier Deschamps, l’ancien de l’Olympique Lyonnais se retrouve amputé de son coéquipier en club après seulement deux rassemblements ensemble chez les Bleuets. Pour ce rassemblement, Bradley Barcola et ses coéquipiers affronteront l’Autriche le vendredi 17 novembre prochain à 18h30 dans le cadre des qualifications à l’Euro 2025, puis la Corée du Sud le lundi 20 novembre à 18h30 à l’occasion d’une rencontre amicale.

La liste de Thierry Henry

Gardiens : Nkamadio (Paris FC) – Restes (Toulouse) – Rissier (Dijon)

Défenseurs : Belocian (Rennes) – Matsima (Monaco) – Touré (Lorient) – Gusto (Chelsea) – Merlin (Nantes) – Yoro (Lille) – Lukeba (Leipzig) – Sildillia (Fribourg)

Milieux : Akliouche (Monaco) – Gourna-Douath (Salzbourg) – Ugochukwu (Chelsea) – Cherki (Lyon) – Lepenant (Lyon) – Doukouré (Strasbourg) – Millot (Stuttgart)

Attaquants : Barcola (PSG) – Tel (Bayern Munich) – Kalimuendo (Rennes) – Wahi (Lens) – Rutter (Leeds).