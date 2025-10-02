E8ccc

EdF Espoirs : Deux joueurs du PSG convoqués avec les Bleuets !

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane2 octobre 2025

Après l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale, Gérald Baticle a lui aussi convoqué 23 joueurs chez les Espoirs. Deux joueurs du PSG figurent dans cette liste.

La deuxième trêve internationale de la saison 2025 / 2026 est prête à ouvrir ses portes et verra le Paris Saint-Germain perdre de nombreux joueurs qui rejoindront les rangs de leur sélection nationale. Si c’est le cas des plus anciens, les titis parisiens sont également concernés. En effet, Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery ont été convoqués par Gérald Baticle avec l’Equipe de France Espoirs. Si le premier prendra cette convocation comme une récompense et une continuité, le second est donc « rétrogradé » avec la catégorie jeune, après avoir connu la cour des grands à 7 reprises sous les ordres de Didier Deschamps. Les Bleuets sont engagés dans la course aux qualifications pour l’Euro Espoirs et affronteront les Iles Féroé le 10 octobre puis l’Estonie le 13 octobre.

