EdF Espoirs : Senny Mayulu convoqué par Gérald Baticle

Comme à l’accoutumée pour l’Equipe de France, après Didier Deschamps, c’est au tour de Gérald Baticle de communiqué sa liste pour les Espoirs. Un seul joueur du PSG est concerné par celle-ci.

Les listes tombent au compte gouttes à l’aube de la trêve internationale de ce mois de novembre. Au siège de la Fédération Française de Football, après Didier Deschamps, c’est au tour de Gérald Baticle de communiqué la liste de 23 joueurs pour l’Equipe de France Espoirs. Dans cette liste, Senny Mayulu est le seul représentant du Paris Saint-Germain. Les Bleuets sont engagés dans la course à la qualification pour l’Euro Espoirs 2027, et affronteront dans ce cadre la Suisse le vendredi 14 novembre, puis les Îles Féroé le lundi 17 novembre prochain. Dans leur groupe C, les joueurs de Gérald Baticle pointent actuellement à la troisième place avec deux victoires en autant de match.

