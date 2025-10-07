EdF : Gérald Baticle souhaite à Zaïre-Emery de retrouver les Bleus

A l’occasion de cette trêve internationale, Warren Zaïre-Emery a retrouvé l’Equipe de France … Espoirs. Après avoir connu la cour des grands, le milieu de terrain qui connaît une période de moins bien avec le PSG a été convoqué par Gérald Baticle.

A l’occasion de cette deuxième trêve internationale de la saison 2025 / 2026, le PSG a vu Warren Zaïre-Emery être convoqué par Gérald Baticle en Equipe de France Espoirs. Une « rétrogradation » causée par une période de moins bien du titi parisien avec le Paris Saint-Germain. Cependant, le milieu de terrain de 19 ans n’a pas caché son ambition de disputer la Coupe du Monde 2026 avec le groupe de Didier Deschamps, ce que lui a indirectement souhaité Gérald Baticle ce mardi en conférence de presse : « C’est un super joueur, mais c’est surtout une bonne personne un grand passionné de foot, vous aimez le foot. Vous avez tout le temps envie d’y jouer. Warren est comme ça. Il vient nous donner un coup de main. L’idée, c’est d’être ensemble, être performant, prendre du plaisir. On lui souhaite de nous amener un plus et de retrouver l’ascenseur. Il va nous apporter beaucoup, j’ai envie de l’aider pour qu’il retrouve sa progression. Il ne faut pas oublier qu’il est très jeune« , a déclaré le sélectionneur des Bleuets.

A lire aussi – Warren Zaïre-Emery : « La Coupe du Monde 2026 ? Oui, clairement un objectif »

Ce dernier s’est également exprimé sur le forfait de Senny Mayulu et les relations entre la Fédérations Française de Football et le PSG ces derniers temps : « Des pressions ? Non aucune. Que ce soit le PSG ou un autre club, on a des protocoles, les deux staffs médicaux communiquent, fournissent des pièces. À partir de là, ça s’est fait naturellement, comme d’habitude« .