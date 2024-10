A l’occasion du premier match de l’Equipe de France de cette trêve internationale, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés (1-4) face à Israël. Pendant ce temps quelque part en Suède, le capitaine passait du bon temps.

Pour son premier match de cette trêve internationale et sa victoire face à Israël (1-4), l’Equipe de France avait un nouveau capitaine. En effet, Aurélien Tchouaméni a porté le brassard pour la première fois de sa carrière en Bleu. La raison ? Kylian Mbappé, capitaine attitré, a déclaré forfait pour ce rassemblement, afin de souffler et récupérer d’une légère blessure qui ne l’empêche pas de jouer et s’entraîner normalement avec le Real Madrid. Ainsi, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain profitera de cette dizaine de jours afin de récupérer.

Cependant, au moment où ses coéquipiers en sélection nationale œuvraient sur la pelouse de la Bozsik Arena à Budapest, Kylian Mbappé a été aperçu à la sortie d’une boîte de nuit en Suède. L’instant a été capturé par le média scandinave Sport Bladet. L’histoire du rassemblement manqué pour se reposer et récupérer aura finalement du mal à être comptée et crue.