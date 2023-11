Alors que la France affronte la Grèce ce mardi, Kylian Mbappé devrait, lui, démarrer sur le banc des remplaçants. Un repos bien senti avant de retrouver le PSG.

Après un succès record sur Gibraltar (14-0), l’Équipe de France remonte sur le pont en ce mardi soir. À cette occasion, les hommes de Didier Deschamps font face à la Grèce. Une partie sans grand enjeu étant donné que la qualification pour le prochain Euro en Allemagne est d’ores et déjà actée. D’où le turn over attendu côté Bleu.

🔴 Kylian Mbappé devrait débuter ce soir sur le banc contre la Grèce 🪑🇫🇷



Cela fait suite à un échange, cet après-midi, avec le staff de l’EDF en vue des matchs du PSG face à Monaco et Newcastle.



[RMC Sport]

Une revue d’effectif qui devrait toucher un certain Kylian Mbappé. En effet, à en croire les informations de RMC, le capitaine devrait prendre place sur le banc au coup d’envoi. Une décision apparemment prise après une discussion entre le principal intéressé et le staff de l’Équipe de France. Il faut dire que les prochaines semaines du Bondynois s’annoncent extrêmement chargées avec le PSG. Un ticket pour les huitièmes de finale est notamment à valider pour les Rouge et Bleu. Ce qui ne sera pas forcément une partie de plaisir. Pour le reste, comme précisé par nos soins un peu plus tôt dans la journée, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé pourraient, pour leur part, débuter cette partie.