EdF : La liste de Didier Deschamps avec 5 joueurs du PSG

La première trêve internationale de la saison 2025 / 2026 approche à grands pas et les premières listes commencent à tomber. Le sélectionneur de l‘Equipe de France, Didier Deschamps, a donné la sienne ce mercredi 27 août avec pas moins de 5 joueurs du PSG.

La première trêve internationale de la saison 2025 / 2026 débutera le lundi 1er septembre prochain et s’étendra jusqu’au 9 septembre. A cette occasion, l’Equipe de France prendra part aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec les deux premières rencontres du groupe D face à l’Ukraine (Vendredi 5 septembre à 20h45) puis face à l‘Islande (Mardi 9 septembre à 20h45). Pour l’occasion, le groupe convoqué par Didier Deschamps est composé de 23 joueurs dont 5 du Paris Saint-Germain : Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Le sélectionneur des Bleus a réservé une petite surprise aux suiveurs de l’Equipe de France avec la première convocation de Maghnes Akliouche, un temps associé au club de la capitale sur le marché des transferts.

🧳 Rentrée des classes pour nos Bleus 🇫🇷



📋 Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23, avec la première de Maghnes Akliouche 🔥



X : @equipedefrance