EdF : La liste des 23 Bleus de Didier Deschamps avec 3 joueurs du PSG

Au lendemain de sa victoire sur le terrain du FC Barcelone en Ligue des Champions, le PSG prépare désormais la 7e journée de Ligue 1 et son déplacement dans le nord de la France pour y affronter le LOSC. Dans la foulée de cette rencontre, la parenthèse internationale s’ouvrira.

La deuxième trêve internationale de la saison 2025 / 2026 va prendre place du lundi 6 octobre jusqu’au mardi 14 octobre prochain. A cette occasion, de nombreux internationaux prendront congé du Campus PSG pour rejoindre les rangs de leur sélection nationale. Pour l’Equipe de France, c’est pas moins de trois joueurs du Paris Saint-Germain qui se rendront à Clairefontaine : Lucas Chevalier, Lucas Hernandez et Bradley Barcola. Les Bleus prendront part aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec une rencontre face à l’Azerbaïdjan le vendredi 10 octobre, puis en Islande trois jours plus tard le 13 octobre.

Liste complète de l’Equipe de France

Gardiens : Lucas Chevalier ; Mike Maignan ; Brice Samba

Défenseurs : Lucas Digne ; Malo Gusto ; Lucas Hernandez ; Théo Hernandez ; Ibrahima Konaté ; Jules Koundé ; William Saliba ; Dayot Upamecano

Milieux : Eduardo Camavinga ; Manu Koné ; Michael Olise ; Adrien Rabiot ; Khéphren Thuram

Attaquants : Maghnès Akliouche ; Bradley Barcola ; Kingsley Coman ; Hugo Ekitike ; Jean-Philippe Mateta ; Kylian Mbappé ; Christopher Nkunku