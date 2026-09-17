Theo Lucas Hernandez

EdF : la première liste de Zinedine Zidane avec deux joueurs du PSG en moins ?

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet17 septembre 2026

C’est ce vendredi que Zinedine Zidane officialisera sa première liste à la tête de l’Équipe de France. Et plusieurs Parisiens pourraient passer à la trappe.

La première trêve internationale de la saison ouvrira ses portes dès la semaine prochaine. Pour l’Équipe de France, c’est un vrai événement puisque, 14 ans plus tard, Didier Deschamps a passé le flambeau à Zinedine Zidane. La légende tricolore disputera donc ses premières rencontres sur le banc comme sélectionneur des Bleus avec quatre rencontres au programme, toutes en Ligue des Nations.


Lucas Digne et Lucas Hernandez out dès ce vendredi ?

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Et on s’attend à plusieurs changements dans le groupe constitué par Zinedine Zidane. Cela pourrait notamment impacté négativement plusieurs joueurs du PSG. En effet, selon L’EquipeLucas Digne et Lucas Hernandez pourraient se faire évincer. Il faut dire que les deux joueurs ne jouent pas beaucoup depuis le début de saison, tandis que Mathieu Udol et Adrien Truffert pourraient en profiter pour tirer leur épingle du jeu. 

En revanche, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Maghnes Akliouche devraient, eux, bien être convoqués par Zinedine Zidane pour cette trêve internationale. Pour rappel, ce dernier fera son annonce officiel ce vendredi à partir de 18 h 00

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet17 septembre 2026

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