EdF : la première liste de Zinedine Zidane avec deux joueurs du PSG en moins ?
C’est ce vendredi que Zinedine Zidane officialisera sa première liste à la tête de l’Équipe de France. Et plusieurs Parisiens pourraient passer à la trappe.
La première trêve internationale de
la saison ouvrira ses portes dès la semaine prochaine. Pour
l’Équipe de France, c’est un vrai événement puisque, 14 ans plus
tard, Didier Deschamps a passé le flambeau à Zinedine Zidane. La
légende tricolore disputera donc ses premières rencontres sur le
banc comme sélectionneur des Bleus avec quatre rencontres au
programme, toutes en Ligue des Nations.
Lucas Digne et Lucas Hernandez out dès ce vendredi ?
Et on s’attend à plusieurs changements dans le groupe constitué par Zinedine Zidane. Cela pourrait notamment impacté négativement plusieurs joueurs du PSG. En effet, selon L’Equipe, Lucas Digne et Lucas Hernandez pourraient se faire évincer. Il faut dire que les deux joueurs ne jouent pas beaucoup depuis le début de saison, tandis que Mathieu Udol et Adrien Truffert pourraient en profiter pour tirer leur épingle du jeu.
En revanche, Warren
Zaïre-Emery, Désiré Doué, Ousmane
Dembélé et Maghnes Akliouche devraient,
eux, bien être convoqués par Zinedine Zidane pour
cette trêve internationale. Pour rappel, ce dernier fera son
annonce officiel ce vendredi à partir de 18 h 00