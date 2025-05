EdF : Le PSG compte cinq joueurs en Bleus !

Alors que l’actualité du PSG est largement occupée par la finale de Ligue des Champions et celle de la Coupe de France, le club de la capitale enverra au début du mois de juin pas moins de cinq joueurs en Equipe de France.

Ce mercredi 21 mai le PSG a répondu à son obligation UEFA en organisant un média day dans son centre d’entraînement à 10 jours de la finale de Ligue des Champions avec au programme entraînement ouvert aux médias, zone mixte et conférence de presse. En parallèle, au siège de la Fédération Française de Football, se tenait la conférence de presse de Didier Deschamps qui a annoncé la liste des 25 joueurs convoqués pour le demi-finale de Ligue des Nations face à l’Espagne, et la potentielle finale. Dans ce groupe, figure cinq Parisiens : Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. En prêt du côté de la Juventus Turin jusqu’au 30 juin prochain, Randal Kolo Muani est lui aussi convoqué pour cette fenêtre internationale. Le retour de Lucas Hernandez est à souligner, tout comme la présence d’un Warren Zaïre-Emery fragilisé ces derniers mois au Paris Saint-Germain.

https://twitter.com/equipedefrance/status/1925160430432895000 X : @equipedefrance

La liste complète de l’Equipe de France

Gardiens : Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba

Défenseurs : Loïc Badé, Lucas Digne, Malo Gusto, Théo Hernandez, Lucas Hernandez , Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Clément Lenglet, Benjamin Pavard

, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Clément Lenglet, Benjamin Pavard Milieux : Mathéo Guendouzi, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery

Attaquants : Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram

Calendrier de l’Equipe de France

Demi-finale de Ligue des Nations : Espagne – France le 5 juin 2025 à 21h à la Mercedes Benz Arena de Stuttgart

En cas de victoire, l’Equipe de France affrontera ensuite le vainqueur de l’autre demi-finale, le Portugal ou l’Allemagne, le 8 juin prochain (21h) à l’Allianz Arena de Munich. Dans le cas contraire, le match pour la troisième place se jouera à Stuttgart, entre les deux perdants des demi-finales le 8 juin à 15h.