EDF – Le staff français ne s’inquiète pas pour Ousmane Dembélé

Malgré les critiques après sa prestation face au Sénégal (3-1), l’attaquant Ousmane Dembélé conserve la confiance du staff de l’équipe de France.

Si l’équipe de France a réussi son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 en s’imposant face au Sénégal (3-1), certains joueurs ont déçu lors de cette première rencontre de la compétition. Double champion d’Europe avec le PSG et lauréat du Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé était particulièrement attendu. Cependant, l’international français n’a pas marqué de points au cours de cette rencontre.

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L’attitude d’Ousmane Dembélé saluée

Dans le quatuor offensif aligné par Didier Deschamps, le numéro 10 des Rouge & Bleu n’a pas réussi à se montrer à son avantage. Cette performance décevante lui a valu de nombreuses critiques, lui ne parvient pas à afficher le même rendement que sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, l’attaquant de 29 ans peut toujours compter sur le soutien du staff. En effet, comme le rapporte RMC Sport, le staff français ne nourrit aucune inquiétude concernant Ousmane Dembélé. « En interne, on reste persuadé qu’il retrouvera toute son influence. » Son attitude face au Sénégal a notamment été saluée. « Remplacé en cours de match, l’ailier s’est montré exemplaire dans son comportement: encouragements permanents, célébration du deuxième but de son ami Mbappé, contestation des décisions arbitrales défavorables aux Bleus… Son implication n’a jamais faibli », précise le média sportif. Ousmane Dembélé sera donc attendu lundi prochain face à l’Irak (23h).

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60e sélection avec l’Équipe de France pour notre @dembouz national 🇫🇷 pic.twitter.com/aVlmiGndiL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 17, 2026