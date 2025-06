EdF : Les éloges de Didier Deschamps pour Désiré Doué

En marge de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a accordé un entretien au quotidien britannique The Athletic. L’occasion pour le sélectionneur des Bleus d’évoquer l’évolution du joueur du PSG, Désiré Doué.

Au mois de mars dernier, Désiré Doué, au cours de sa première saison avec le PSG, a été appelé en Equipe de France par Didier Deschamps pour la première fois de sa carrière, à 19 ans. Au lendemain de la victoire historique du club de la capitale en Ligue des Champions, celui qui vient de fêter ses 20 ans est en train de passer dans une nouvelle dimension et connaît son deuxième rassemblement à Clairefontaine avec le groupe de Didier Deschamps. Ce dernier, en marge de la préparation de Final Four de Ligue des Nations, a accordé un entretien à The Athletic, dans lequel il revient sur la progression de Désiré Doué : « Je n’ai pas été surpris. Il est arrivé de Rennes, où il faisait déjà de bonne choses, au PSG, où il devait passer par plusieurs étapes et il les a toutes franchies […] Je l’ai fait venir en équipe de France. Je savais qu’il avait le potentiel et j’ai bien sûr pris les informations sur sa personnalité, ce genre de choses … Etre capable de faire de telles choses à son âge en finale de Ligue des Champions … Bravo« .

Didier Deschamps est ensuite revenu sur les qualités de Désiré Doué : « Il a cette capacité à battre les gens, à couvrir beaucoup de terrain, ce qui n’est pas toujours le cas (pour des joueurs de son profil ndlr). C’est pour ça qu’il est capable de jouer devant ou au milieu. Et il est jeune, il vient d’avoir 20 ans. Les choses n’arrivent pas par accident pour lui. Tout a été planifié, organisé. C’est ce qu’il faut. Et vous ne pouvez pas le faire en dehors d’un grand club. Il fait tout ce qu’il faut mais sans se reposer sur ses lauriers. Il a vraiment fait un très bon début (de carrière), à lui maintenant de faire durer ça dans le temps« .