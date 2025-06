EdF : Les joueurs du PSG de retour avec le groupe France

Dans la foulée de sa victoire en Ligue des Champions et des festivités de ce sacre, le PSG a vu ses internationaux rejoindre les rangs de leur sélection. En Equipe de France, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez ont posé leur valise à Clairefontaine ce lundi 2 juin.

Après avoir remporté la première Ligue des Champions de l’histoire du Paris Saint-Germain, les cinq parisiens de l’Equipe de France ont rejoint le groupe de Didier Deschamps ce lundi 2 juin, à trois jours de France – Espagne. Outre le bel accueil réservé par l’ensemble du groupe, Ousmane Dembélé, devant les caméras de la FFF, est revenu sur le match face à l’Inter Milan et ce sacre historique : « C’était exceptionnel ! Du début jusqu’à la fin, c’était le match parfait pour nous. On a commencé fort, on a marqué vite, et on a déroulé juste après. Rendre heureux tout le peuple parisien, toute la France, ça fait plaisir […] Oui une émotions les plus fortes que j’ai vécu, bien sûr avec la Coupe du Monde 2018, on l’a vu à notre arrivée à Paris, c’était exceptionnel. De la fatigue ? Oui, on a pas beaucoup dormi surtout. Donc oui un peu de fatigue, mais là on va récupérer et se préparer« .

Le numéro 10 du PSG a ensuite évoqué la prochaine échéance avec l’Equipe de France : « Il va falloir switcher rapidement, parce que ça vient vite, jeudi, demi-finale directement, on va tout faire pour aller en finale« . En retrouvant ses coéquipiers après s’être quitté il y a quelques heures à peine, Désiré Doué a lui aussi livré son sentiment sur ce moment d’histoire vécu avec le club de la capitale, toujours devant les caméras de la FFF : « C’est juste magnifique, on a remporté la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. On est très très content, on a pu fêter ça avec tout le monde : les supporters, nos familles aussi. C’était des moments magiques et je pense que ça restera gravé dans l’histoire […] Ça fait parti des plus beaux jours de ma vie clairement. A la fin du match j’étais un peu stressé quand j’étais sur le banc, j’attendais le coup de sifflet parce que je voulais que tout se termine, qu’on reparte avec ce trophée, et quand il y a eu le coup de sifflet c’était la libération, toutes les émotions se libèrent, on a fêté ça en équipe, c’était grandiose !« . Le meilleur joueur de la finale de Ligue des Champions a ensuite, à son tour, évoqué le match à venir face à l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations ce jeudi : « On a l’habitude d’alterner entre le club et la sélection, on sait qu’il y a un gros match qui arrive jeudi, il faudra être prêt. On va bien se préparer avec toute l’équipe, je pense que tout le monde est convaincu qu’on peut aller remporter ce trophée. On va très bien se préparer pour aller gagner jeudi« .

« Il n’y a rien de plus beau que de faire ça en tant que titi«

Dans la foulée, Warren Zaïre-Emery a rejoint ses coéquipiers en club et sélection, et a lui aussi livré son sentiment devant les caméras de la FFF, après avoir remporté cette Ligue des Champions : « C’est juste incroyable ce qu’on a fait, on a écrit l’histoire avec le Paris Saint-Germain, c’est la première du club ! Et franchement il n’y a rien de plus beau que de faire ça en tant que titi. Depuis petit je regarde les plus grands joueurs qui sont passés ici, et ils l’ont pas fait, et il y en a eu beaucoup. Que ce soit avec ce coach là, cette équipe là, c’est juste incroyable ! […] Moi je ne suis pas quelqu’un qui aime fêter les titres, mais celui-là franchement je l’ai bien fêter avec l’équipe« .