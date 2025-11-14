Lucas Chevalier

EdF – Lucas Chevalier titulaire face à l’Azerbaïdjan ?

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum14 novembre 2025

Qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après son succès face à l’Ukraine, l’équipe de France pourrait aligner une équipe remaniée pour son prochain match face à l’Azerbaïdjan. Une occasion en or pour Lucas Chevalier, qui pourrait connaître sa première sélection.

Largement victorieuse de l’Ukraine (4-0) ce jeudi soir au Parc des Princes, l’équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 l’été prochain aux Etats-Unis, Canada et Mexique. L’objectif atteint, le staff des Bleus a décidé de libérer Kylian Mbappé, officiellement pour une inflammation de la cheville droite, Eduardo Camavinga, touché à lischio-jambier gauche, et Manu Koné, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Et le prochain match anecdotique face à l’Azerbaïdjan, à Bakou, pourrait permettre aux joueurs de banc d’avoir du temps de jeu avec les Bleus.

Lucas Chevalier a déjà tourné la page après son like accidentel

Une première sélection en équipe de France pour Chevalier ?

Une situation qui pourrait donc profiter au gardien du PSG, Lucas Chevalier. En effet, comme le rapporte RMC Sport, le portier de 24 ans, numéro 2 dans la hiérarchie derrière Mike Maignan, devrait garder les cages de l’équipe de France dimanche (18 heures) et ainsi connaître sa première sélection. Avant même la qualification acquise face à l’Ukraine, Didier Deschamps avait déjà à l’esprit l’idée d’aligner l’ancien Lillois face à l’Azerbaïdjan. « Le sélectionneur français a pris l’habitude de faire jouer son deuxième gardien lorsque la qualification est acquise avant le dernier match, à l’instar de Brice Samba titulaire en novembre 2023 en qualifications de l’Euro 2024, lors du déplacement en Grèce (2-2) », rappelle RMC. En pleine tempête médiatique ces derniers jours, cette première sélection pourrait lui permettre de reprendre confiance avant les grosses échéances des Rouge & Bleu lors des prochaines semaines.

