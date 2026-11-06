EDF – Lucas Hernandez convoqué par Zinédine Zidane ?

Pas convoqué dans la première liste de Zinédine Zidane, le défenseur du PSG, Lucas Hernandez, pourrait profiter de certaines absences pour faire son retour en équipe de France.

Après son match de Ligue 1 face à Troyes ce samedi (21h05 sur Ligue 1+), la deuxième trêve internationale de la saison débutera. Ainsi, de nombreux Parisiens rejoindront leurs sélections respectives aux quatre coins de la planète. En équipe de France, les choix de Zinédine Zidane seront scrutés de près, après une première liste remplie de surprises.

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Lucas Hernandez pourrait profiter des absences en défense

En revanche, le nouveau sélectionneur des Bleus devra composer avec quelques absences pour affronter l’Italie (12 novembre) et la Turquie (15 novembre) en Ligue des nations. En effet, William Saliba, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Manu Koné, Ousmane Dembélé et Esteban Lepaul manqueront à l’appel, comme le rapporte L’Équipe dans son édition du jour. De plus, le coach de 54 ans devra également composer sans Dayot Upamecano lors du premier match, pour cause de suspension. Ainsi, certains joueurs pourraient avoir une belle occasion à saisir. Du côté des Rouge & Bleu, Warren Zaïre-Emery, Maghnes Akliouche et Désiré Doué peuvent figurer dans la liste des 23 joueurs, mais un autre joueur Parisien pourrait également être appelé.

De retour en forme depuis quelques semaines, Lucas Hernandez pourrait profiter des absences en défense pour retrouver le groupe français, lui qui n’avait pas été convoqué dans la première liste de Zinédine Zidane. « Lucas Hernandez, en forme avec le PSG, fait partie des postulants, comme Castello Lukeba (Leipzig). L’ancien Lyonnais a l’avantage de pouvoir jouer axe gauche et latéral gauche. » Absent de la première liste en raison d’une blessure, Warren Zaïre-Emery pourrait également dépanner au poste de latéral droit.

Concernant Maghnes Akliouche, il n’avait initialement pas été convoqué lors de la première liste, mais avait finalement profité de l’absence de son coéquipier pour être appelé en renfort. Cette fois-ci, la recrue parisienne pourrait bien être convoquée après ses prestations remarquées sous les couleurs du PSG. « Positionné comme milieu de terrain pour les débuts de Zidane, le Parisien n’avait pas marqué beaucoup de points aux yeux du staff. Il pourrait tout de même être appelé en novembre dans un rôle plus offensif. Sa grande forme avec le PSG devrait lui offrir une occasion de faire évoluer le regard du staff technique des Bleus », conclut le quotidien sportif. Réponse ce vendredi à 18 heures.

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