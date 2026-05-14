EDF – Plusieurs Parisiens appelés pour la Coupe du monde, Chevalier absent

Ce jeudi soir, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé son groupe de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2026. Plusieurs Parisiens ont été convoqués.

Après cette saison 2025-2026, plusieurs joueurs du PSG rejoindront leur sélection pour disputer la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique (du 11 juin au 19 juillet). À un peu moins d’un mois du début de la compétition, les sélectionneurs dévoilent leur liste pour ce Mondial.

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Cinq joueurs du PSG convoqués

Ce jeudi soir, lors du JT de 20h de TF1, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour cet événement planétaire. Sans surprise, de nombreux Parisiens ont été convoqués : Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Comme pressenti, Lucas Chevalier est absent de cette liste. Relégué sur le banc depuis janvier, le portier français voit son compatriote Robin Risser prendre sa place. Parmi les autres surprises, Jean-Philippe Mateta a été préféré à Randal Kolo Muani, prêté par le PSG à Tottenham cette saison. De son côté, Maxence Lacroix est aussi convoqué en défense. Absent de marque : Eduardo Camavinga.

Pour rappel, lors de la phase de groupes, l’équipe de France affrontera le Sénégal (16 juin), l’Irak (22 juin) et la Norvège (26 juin).

La liste de la France pour la Coupe du monde

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan) , Robin Risser (RC Lens), Brice Samba (Stade Rennais)

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa) , Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG) , Thé Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

, Thé Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich) Milieux : N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Attaquants : Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan)

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026