Avec seulement huit minutes de jeu durant cette trêve internationale, Warren Zaïre-Emery a vécu un nouveau rassemblement frustrant avec l’équipe de France. Le Titi aurait pourtant pu être une véritable solution pour Zinédine Zidane.

Blessé en septembre dernier, Warren Zaïre-Emery découvrait donc, durant cette trêve internationale, Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France. Cadre de l’effectif de Luis Enrique, le milieu de 20 ans pouvait jouer un rôle important durant ce rassemblement, en profitant des absences d’Aurélien Tchouaméni et de Manu Koné dans l’entrejeu.

Zinédine Zidane veut un milieu de terrain technique

Si sa polyvalence peut également lui permettre d’évoluer au poste de latéral droit, Jules Koundé étant lui aussi absent, le joueur du PSG a vu son sélectionneur être clair sur son positionnement : « Warren, je préfère le voir dans l’axe, au milieu de terrain, dans sa position habituelle », a-t-il récemment déclaré. Pourtant, Warren Zaïre-Emery n’aura disputé que huit minutes durant cette trêve internationale, face à la Turquie. Parmi les joueurs de champ, seul Pablo Pagis a moins joué lors des deux rencontres des Bleus (Italie et Turquie). « Vu de Paris, cette séquence n’a pas échappé au staff de Luis Enrique, même si l’on refuse de polémiquer. « On ne discute jamais les décisions des sélectionneurs des autres pays », balaye-t-on dans la garde rapprochée de l’entraîneur espagnol », rapporte Le Parisien.

Pourtant, Zinédine Zidane n’a pas hésité à sortir plusieurs joueurs de leur zone de confort, à l’image d’Andy Diouf au poste de latéral gauche, Rayan Cherki en relayeur et Eli Junior Kroupi en ailier gauche. « Une souplesse dont Zaïre-Emery n’a, pour l’instant, pas bénéficié. Alors que le Parisien possède une polyvalence qui peut constituer un atout, Zidane ne semble pas encore disposé à lui trouver une véritable porte d’entrée dans son équipe. » Malgré des forfaits dans l’entrejeu, ZZ a persisté avec son milieu composé d’Adrien Rabiot, de Rayan Cherki et de Lucas Da Cunha. Des joueurs qui répondent « à son envie d’évoluer avec des joueurs de ballon et d’avoir une grande maîtrise technique. Un projet de jeu ambitieux mais encore fragile sur le plan défensif. »

Warren Zaïre-Emery peut-il ainsi rattraper le bon wagon avant les quarts de finale de la Ligue des nations, en mars prochain ? Le principal intéressé aura quatre mois pour poursuivre sur sa lancée en club et de prouver qu’il peut aussi exister au plus haut niveau international. « Garçon à la personnalité collective et pas habitué à discuter les décisions de ses coachs, le milieu parisien est désormais tourné vers les prochaines échéances, qu’il prépare avec la même application. Prêt à se replonger dans cet environnement concurrentiel où sa fiabilité et sa capacité à aider en toutes circonstances lui permettent d’exister », conclut le quotidien francilien.



