EdF : Randal Kolo Muani « Je ne compte pas partir du PSG »

Après son succès face au Luxembourg 3-0, certains joueurs de l’équipe de France se sont présentés en conférence de presse. Parmis eux, Randal Kolo Muani, buteur hier et joueur du PSG.

Randal Kolo Muani est une des recrues les plus chères de l’histoire du PSG (90M€). Cependant, l’international français est dans le dur pour sa première saison avec le maillot Rouge & Bleu. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues avec Paris, le numéro 23 est loin des standards qu’il avait à Francfort, et il ne semble pas s’être imposé dans l’esprit de Luis Enrique. Pourtant, son visage est bien différent sous Deschamps : on voit un joueur impliqué, heureux, titulaire et surtout décisif. Par ailleurs, l’attaquant était présent en conférence de presse aujourd’hui et a pu donner son point de vue sur la situation.

Kolo Muani a besoin de confiance

« Ca m’a fait du bien, je suis très content de revenir en Bleu. C’est un plaisir de tout donner pour ce pays. Cela fait du bien de marquer et de reprendre confiance, j’en avais besoin. Le coach m’en donne, et j’essaie de lui redonner comme il se doit. »

Kolo Muani revient sur sa première saison au PSG

« La saison a été très compliquée, je n’ai jamais connu autant de difficultés depuis que je joue. Mais ça fait partie de mon parcours de ne rien lâcher. Tout a été nouveau pour moi, le système du coach et l’environnement, ça m’a un peu chamboulé, ça va bien depuis quelques semaines. »

Kolo Muani veut jouer

« C’est au coach de décider où me faire jouer. Tant qu’il me met sur le terrain, je joue et je suis content. »

Kolo Muani sent la pression au PSG

« Je connais un peu plus les autres joueurs ici qu’au PSG. On attend plus de moi à Paris, avec le prix du transfert, contrairement à l’équipe de France. La pression, je la sens moins ici qu’au PSG, donc c’est peut-être pour ça que je suis plus libéré. »

Kolo Muani sur son avenir

« Il n’y a pas eu de discussion avec le PSG sur mon avenir, je me sens très bien ici et je ne compte pas partir. »